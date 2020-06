Stampare una foto digitale online: dai formati alle personalizzazioni, la guida

Sono davvero tante le differenze che intercorrono tra una foto digitale ed una foto tradizionale. La fotografia digitale a differenza della fotografia tradizionale non prevede lo sviluppo della pellicola fotografica ma solo la stampa del file su supporto cartaceo. I file una volta archiviati non sono sottoposti al degrado causato dagli agenti atmosferici, tuttavia problemi hardware di conservazione possono causarne lo smarrimento. Nelle foto digitali la qualità di stampa è superiore, i colori sono più brillanti e le immagini più nitide. Tutto ad un prezzo molto inferiore alla fotografia tradizionale.

La fotografia digitale ha introdotto dei vantaggi grandissimi, rispetto alla fotografia analogica. A partire dalla stampa della foto. In passato occorrevano una camera oscura, reagenti, attrezzature varie e una buona dose di esperienza. Oggi chiunque può produrre stampe che meritano di essere incorniciate grazie ad esempio ai servizi che permettono la stampa di una foto digitale online.

Il primo grande vantaggio è economico. Rispetto alle tariffe di uno studio fotografico, infatti, quelle dei servizi online sono caratterizzate da un’importante convenienza, qualunque sia il numero di foto di cui si abbia bisogno. Ulteriori agevolazioni, in ogni caso, sono destinate a chiunque necessiti di stampare in quantità elevate o abbia voglia di realizzare un album fotografico online.

Questi servizi di stampa online, infatti, mettono a disposizione degli utenti software dal facile impiego, che permettono di creare soluzioni personalizzate da qualsiasi punto di vista. In questo modo, sarà possibile realizzare fotolibri adatti per conservare ricordi di momenti importanti della propria vita o per fare un regalo gradito ai propri affetti.

Tenere in mano la raccolta delle proprie esperienze, aprire a caso un album di fotografie e rivivere momenti e atmosfere è un’esperienza che non può essere paragonata a nessuna visione su schermo. I dispositivi elettronici, i social network, gli album su Facebook e Instagram offrono il resoconto delle esperienze senza dar loro profondità, senza riuscire a trasmettere l’unicità della situazione. Inoltre, l’unico modo per fruirne è una visione personale, in un confronto con il monitor che spesso svaluta le sensazioni e le congela.

Stampare le fotografie è un gesto che enfatizza il momento ritratto, che lo valorizza come ricordo importante su cui far cadere lo sguardo o su cui posare una carezza.

I parametri da rispettare

Con i software per la stampa online è alla portata di tutti stampare le proprie fotografie. Per avere risultati ottimali dalla stampa online, il file dell’immagine che invii deve essere di buona qualità. Prima di tutto deve essere in formato JPG, indicato anche come JPEG, nello spazio colore RGB. Questi dati tecnici corrispondono alle impostazioni predefinite della tua fotocamera. Oltre a questi 2 parametri per stampare correttamente le tue foto online, devi accertarti che la grandezza dei file sia sufficiente a fornire una stampa nel formato desiderato.

File troppo piccoli sono adatti solamente a stampe di piccolo formato. Al momento dello scatto imposta sempre la tua fotocamera sulla massima qualità di file. Non importa se lo utilizzerai per stampe di piccolo formato.

Il programma di stampa online adatta automaticamente il file di grandi dimensioni alle dimensioni della stampa, togliendo un certo numero di pixel. Se il file è piccolo, invece, e vuoi una stampa grande, il programma non può aggiungere pixel là dove non ci sono.

Con un file da 1 Megapixel puoi avere buone stampe di formato massimo 10×15 cm, con un file da 3 Megapixel puoi arrivare al 20×30 cm, mentre con file da 5 Megapixel o più, puoi stampare online anche il formato poster. Importante è anche il rapporto base/altezza dell’immagine. Il programma per stampare online fornisce stampe sempre in proporzione al file originale, senza tagliare la fotografia. Invece, se desideri un formato fisso, indipendentemente dal formato del file originale, può accadere che i bordi dell’immagine vengano tagliati. Sembra strano, ma anche un’errata configurazione della fotocamera può portare risultati indesiderati. A dire il vero, se scatti in RAW, (come ti consiglio vivamente di fare), non ci sono problemi.

Se invece usi un qualsiasi altro formato, tipicamente il JPEG, dovrai premunirti scegliendo il giusto spazio colore. Questo è un termine che tornerà nel corso dell’articolo.

Per spazio colore si intende l’insieme di regole che il software usa per decidere quali colori mostrare in base alle informazioni contenute in un file digitale. Cambiando spazio colore, a partire dallo stesso file, si ottengono immagini con colori anche molto diversi. Gli spazi colore citati più spesso sono l’AdobeRGB e l’sRGB, disponibili su tutte le fotocamere e in tutti i programmi di fotoritocco.