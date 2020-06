Stress post-covid, Stragliati (Lega) “Attivare percorsi di supporto psicologico per minori ed educatori”

“Attivare percorsi di supporto psicologico in favore dei minori, del personale educativo e degli insegnanti, oltre che per i genitori presso i centri estivi e tutte le classi degli istituti comprensivi che ne sono sprovvisti, anche presso le scuole paritarie”.

E’ quanto chiede in una risoluzione, a prima firma della consigliera Valentina Stragliati, il gruppo regionale della Lega E-R, che – secondo quanto si legge in una nota – “raccoglie l’allarme lanciato dal rapporto del dipartimento salute mentale dell’Oms, secondo il quale anche la salute mentale, non solo quella fisica, è messa rischio dalla pandemia Covid, e provoca un disagio profondo che include i bambini e i giovani rimasti isolati dagli amici e dalla scuola e gli operatori sanitari che hanno visto migliaia di pazienti infettati morire a causa del virus”.

“Stragliati – continua il comunicato – snocciola anche i dati della ricerca condotta da Ifos, Centro Studi per la famiglia – Sezione Stress, Traumi e Supporto psicologico per Emergenza COVID 19, che rivela come la metà dei bambini (53,53%) manifesti maggiore irritabilità, intolleranza alle regole, capricci e richieste eccessive, e uno su cinque cambiamenti di umore (21,17%) e problemi del sonno tra cui difficoltà di addormentamento, agitazione e frequenti risvegli (19,99%)”.

“Da qui – conclude – l’atto di indirizzo leghista, che impegna la giunta Bonaccini ad attivare percorsi di sostegno psicologico in favore dei minori, del personale educativo e degli insegnanti, oltre che per i genitori presso i centri estivi e tutte le classi degli istituti comprensivi che ne sono sprovvisti, anche presso le scuole paritarie”.