Super bonus da mille euro per i sanitari, Pighi (Uil) “Quali i criteri di assegnazione da parte di Ausl?”

Terzo bonus in arrivo per i dipendenti Ausl, dirigenza compresa, grazie a uno stanziamento di risorse proprie dell’azienda, pari a 300 mila euro.

Due i criteri di assegnazione: nel primo caso verranno prese in considerazione le ore aggiuntive di lavoro prestato, almeno 70 in più, nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile. In questo caso nella busta paga di giugno verrà riconosciuto un “premio” a circa 300 dipendenti dell’azienda, con importi – lordi – che potrebbero variare da 500 euro, nel caso in cui le ore aggiuntive siano 100, a 1000 euro, se le ore aggiuntive sono 200. Ad altri 100 dipendenti, che si siano particolarmente distinti durante l’emergenza, verrà invece assegnato un superbonus da 1000 euro.

“Ma chi sono queste persone? Non è dato saperlo – commenta Gianmaria Pighi di Uil – perché la scelta è avvenuta non secondo criteri condivisi o oggettivi, come nel caso delle ore aggiuntive, ma a discrezionalità della direzione strategica. Questo denota scarsa trasparenza da parte dell’azienda. E’ indubbiamente positivo che si voglia riconoscere l’impegno profuso dai lavoratori nel fronteggiare l’emergenza, e credo che non ci siano altre aziende sanitarie in Regione che abbiano compiuto questa scelta ma – sottolinea il sindacalista – contesto la modalità con la quale sono stati scelti i più meritevoli. Altro tema riguarda le donazioni ricevute dall’Ausl in questi mesi, anche in questo caso è necessario fare chiarezza rispetto agli importi e a come questi verranno utilizzati” – conclude.