“Svolta a parole”, ecco i il concorso letterario del liceo Volta di Castello

“Svolta a parole” è il concorso letterario che è stato organizzato da alcuni studenti del liceo Volta di Castelsangiovanni (Piacenza), come una delle iniziative per festeggiare il quarantesimo anniversario della scuola

Qual è il modo migliore per far sentire agli altri la propria voce? Farla penetrare in profondità, far sorgere degli interrogativi nel cuore di chi ascolta? Questo è ciò che si sono chieste alcune studentesse del liceo A. Volta di Castel San Giovanni e la risposta che si sono date è stata: scrivendo. Così, hanno deciso di dar vita alla prima edizione del concorso letterario di narrativa “Svolta a parole”, aperto a tutti gli studenti del polo scolastico e che si è concluso il 6 giugno con la premiazione via etere dei vincitori: Cinzia Radin con il testo “L’amore ai tempi della differenziata” per la categoria “Parole di vita”, il cui tema era “dialogo tra oggetti inanimati”; Cecilia Zafferini con “Volti dietro ai numeri”, categoria “Intorno a noi”, dedicata alla sensibilizzazione sulla tematica ambientale; Jacopo Goldoni con “251”, categoria “Inizio scontato”, che prevedeva la conclusione di un racconto di cui era dato l’incipit. La vincitrice assoluta è stata Maria Alice Fornasari, con il testo “Parole di vita”.

L’iniziativa è stata “dagli studenti per gli studenti”, come spiegano le giovani organizzatrici, ma è stata possibile soltanto grazie all’appoggio e alla collaborazione degli insegnanti, in particolare della professoressa Francesca Bertonazzi, e della Dirigente Scolastica, Raffaella Fumi. “Certamente ne organizzeremo una seconda edizione” concludono le ragazze. Un magnifico promemoria per ricordare quanto la letteratura sia importante, per il suo valore espressivo, accomunante e formativo.