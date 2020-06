Tagliaferri (FdI) “Croce Verde al merito al personale sanitario impegnato nella lotta al covid”

“Il personale sanitario impegnato nella lotta contro il coronavirus sia insignito della “Croce Verde” al merito e venga stabilizzato il personale assunto durante la pandemia”.

A chiederlo, in una risoluzione alla Giunta regionale, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “il presidente della Repubblica abbia insignito del Cavalierato al Merito uomini e donne che sono state impegnate nella lotta contro il Covid; l’Emilia-Romagna, in quanto area geografica fra le più colpite dal virus, ha visto il proprio personale sanitario combattere quotidianamente in prima linea per salvare i pazienti”.

“Da qui – rimarca Tagliaferri – la risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere l’impegno, la dedizione e lo spirito di sacrificio avuto fino ad oggi, concedendo il riconoscimento eccezionale “Croce Verde al merito” a tutto il personale sanitario assunto a tempo determinato, interinale, collaboratore esterno e comunque senza nessuna esclusione, con documento che ne attesti l’ufficialità e a stabilizzare il personale socio-sanitario assunto da agenzie interinali, concedendo l’incentivo stanziato dalla Regione a beneficio del personale sanitario assunto e impegnato nella lotta al virus e riconoscendo quindi parità di trattamento rispetto ai colleghi”.