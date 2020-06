Tagliaferri (FdI) “Regione sostenga case di riposo e famiglie degli anziani”

“La Regione sostenga economicamente le case di riposo e le famiglie degli anziani in esse ospitate per far fronte ai maggiori costi che hanno dovuto sostenere nel periodo della fase acuta della pandemia da coronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi). “Ricordo – afferma – come i numerosi divieti imposti dal governo per contenere la diffusione del virus abbiamo avuto ripercussioni sulla tenuta economica delle strutture di accoglienza per anziani: si va dalla difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale al divieto di avvalersi del lavoro dei volontari (con conseguente aumento dei costi di gestione), passando per una più generale crisi del settore con il risultato che sempre più strutture per anziani e sempre più famiglie si trovano in difficoltà”.

“Da qui – spiega Tagliaferri – l’atto ispettivo per chiedere all’amministrazione regionale di attivarsi per sostenere sia le case di riposo sia le famiglie: la Giunta istituisca specifiche misure indennitarie indirizzate alle case di riposo estendendo l’accesso alle misure sinora predisposte anche al settore delle case di riposo stesse”. “L’esecutivo regionale – domanda infine – intende inoltre prevedere misure di sostegno al pagamento delle rette per la permanenza nelle strutture per i meno abbienti?”.