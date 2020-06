Tagliaferri (FdI) “Regione sostenga il comparto agricolo”

“La Regione intervenga per sostenere il comparto agricolo, a partire dal settore del lattiero-caseario, dell’ortofrutta, del vino e in generale sulla carenza di manodopera”. A dirlo è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia, che chiede alla Giunta “interventi aggiuntivi per aiutare il mondo dell’agroalimentare, duramente colpito dall’emergenza Covid”.

“Ad emergenza ancora in corso – dice Tagliaferri – ci si trova davanti una situazione nella quale molte attività hanno dovuto fermarsi e altre stanno proseguendo con difficoltà non solo organizzative ma soprattutto finanziarie ed economiche. Per questo è diventato essenziale fornire alle imprese agroalimentari la possibilità di disporre di risorse liquide, fondamentali a garantire la loro continuità imprenditoriale”.

In particolare, Tagliaferri chiede alla Regione “di calmierare e fissare i prezzi delle materie prime, specie gli alimenti per gli animali, e di sostenere le produzioni interne, anche elargendo aiuti alle imprese agroalimentari e zootecniche”.

Il consigliere Fdi vuole poi sapere “quali siano ad oggi i risultati ottenuti, a quanto ammontino le perdite del settore agroalimentare in Emilia-Romagna, anche per la diminuzione dell’import, e quale sia l’elenco delle aziende del territorio che hanno richiesto le agevolazioni messe a disposizione per l’emergenza Covid. Se poi sono avvenute speculazioni fuori norma – conclude -, bisogna intraprendere azioni nei confronti di chi ha speculato sul latte”.