Teatro Trieste 34, al via una campagna di crowdfunding per il primo progetto teatrale post covid

Un’altra settimana di programmazione online per il Teatro Trieste 34.

“Il palinsesto – spiegano i responsabili – prevede la partenza della campagna di crowdfunding “Gran Tour Francigena 2020”, pensata per finanziare il primo progetto teatrale post Covid 19 del TeatroTrieste 34. La raccolta fondi inizierà mercoledì 1 luglio e terminerà il 31 agosto: 62 giorni per raccogliere i 5.500 euro necessari alla partenza dello spettacolo, previsto in data 1° settembre 2020”.

Le iniziative online sono consultabili sui canali social (facebook, instagram) sul canale youtube e sul sito del Teatro Trieste 34.

Programma della settimana

Martedì 30 giugno – “La Stanza dei Racconti” con Epikurea, il nuovo “incipit” per il racconto della settimana

Mercoledì 1 luglio – presentazione stampa della campagna di crouwdfunding “Gran Tour Francigena 2020”

Giovedì 2 luglio – presentazione della 1° ricompensa per i donatori della campagna Crowdfunding

Venerdì 3 luglio – presentazione della 2° ricompensa per i donatori