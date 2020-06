Teatro Trieste 34, il palinsesto online della settimana

Quella che si apre è una settimana importante per il teatro italiano, con le riaperture in tutta la nazione dal 15 giugno.

A Piacenza il Teatro Trieste 34 continua – come per tutto il lockdown – la programmazione delle attività online, in attesa degli spettacoli dal vivo.

Questa settimana nel palinsesto ci saranno i consueti appuntamenti de “La Stanza dei Racconti” e “Teatro al Cinema”, con gli spettacoli Pkd e la call di ricerca volontariato crowdfunding per il teatro per la stagione 2020/21.

Programma online settimana (15-19 giugno)

Lunedì 15 – Post presentazione settimana on line

Martedì 16 – “La Stanza dei Racconti” con Epikurea, il nuovo “incipit” per il racconto della settimana

Mercoledì 17 – Call Volontariato Crowdfunding Teatro Trieste 34 2020.2021

Giovedì 18 – Teatro al Cinema

Venerdì 19 – Gli spettacoli della Compagnia PKD

Tutti i programmi online saranno disponibili sulle pagine facebook e instagram, nonché sul sito e sul canale Youtube del Teatro Trieste 34.