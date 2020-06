Ancora tempo instabile nel weekend a Piacenza.

Sabato 6 giugno – le previsioni Arpae – ci si aspetta una mattinata serena, con peggioramenti a partire dal pomeriggio quando sono attesi in pianura temporanei annuvolamenti, con occasionali rovesci o temporali, e sui rilievi nuvolosità variabile. Dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 27 °C in pianura.

Nuovo peggioramento è previsto per domenica 7 giugno: al mattino in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.