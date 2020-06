Temporali e forte vento, due giorni di allerta meteo

Temporali e forte vento, diramata dalla protezione civile regione una nuova allerta meteo che riguarda anche la provincia di Piacenza.

L’avviso, di colore giallo, è valido dalle ore 12 di domenica 7 alla mezzanotte del 9 giugno. “Nella giornata di domenica 7 giugno – si legge – la nostra regione sarà interessata da un flusso perturbato con correnti sudoccidentali;tale situazione potra’ dar luogo a precipitazioni di tipo convettivo anche a carattere temporalesco persistente edorganizzato, più probabili sul rilievi centro-occidentali della regione e marginalmente sulle pianure occidentali. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno anche al restante territorio, ma in misura meno consistente. Si prevedeanche un’intensificazione della ventilazione, in particolare lungo la catena appenninica occidentale e centrale, con valoricompresi tra 62 e 73 Km/h e raffiche anche superiori. Nella giornata di lunedì 8 giugno sono previste precipitazioni diffuse con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco non organizzati”.

A confermare il quadro meteorologico anche gli esperti di Meteo Valnure: “Avremo ancora clima instabile nelle prossime 48-72 ore, con piogge e rovesci anche moderati, il tutto dovuto ad una bassa pressione nord atlantica che stazionerà ancora per qualche giorno sull’Europa centro occidentale”.