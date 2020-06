Tennistavolo Reggio Emilia promosso in A1, premiati i piacentini Ziliani, Crotti e Ferrini

Un’occasione per rivedersi tutti insieme dopo i mesi di distanza forzata causa lockdown.

Sabato scorso nel pranzo di fine stagione del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval c’è stato spazio anche per le premiazioni di tre atleti piacentini (i magiostrini Luca Ziliani e Mattia Crotti e il castellano Stefano Ferrini) che – insieme al mantovano Damiano Seretti – hanno contribuito alla promozione di Reggio in A1 maschile. Per loro, una targa ricordo con foto di gioco consegnata dal presidente Paolo Munarini.