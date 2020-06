Furto sventato nella notte tra venerdì e sabato a Lugagnano (Piacenza) in un’azienda per la lavorazione del pellame di via Marconi.

L’allarme è scattato dopo la mezzanotte e mezza e sul posto sono intervenuti i vigilanti dell’Ivri e i carabinieri. Sono state viste persone scappare direzione fiume Arda. Le indagini sono in corso. Solamente due giorni fa, un’altra ditta che produce accessori in pelle, questa volta a Fiorenzuola, era stata presa di mira da una banda di malviventi: anche in quell’occasione, però, l’arrivo delle pattuglie dell’Ivri e dei carabinieri aveva costretto i ladri ad una precipitosa fuga