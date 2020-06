Torna il Cinema nel Parco a Pontenure con 3 pellicole d’autore. Non poteva mancare la rassegna organizzata dai Cinemaniaci, in collaborazione con il Comune, nel suggestivo parco di Villa Raggio.

Tre le pellicole – in senso letterale – proposte nella mini rassegna: si parte dal doveroso omaggio a Federico Fellini, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita, con una delle sue pellicole simbolo, “La dolce vita” in programma il 7 luglio, alle 21 e 30.

Tocca poi al capolavoro anni Ottanta di Spike Lee, il 14 luglio, “Fa’ la cosa giusta”, sempre alle 21 e 30.

Si chiude con un altro omaggio al cinema italiano, una commedia all’insegna del black humour, “Il vedovo” di Dino Risi, alle ore 21 e 30 del 21 luglio.

Ingresso gratuito.

La nota

La rassegna Cinema nel Parco filmONfilm 2020 35mm extravaganza è, dunque, interamente dedicata alla pellicola cinematografica, all’importanza della conservazione, restaurazione e valorizzazione del patrimonio filmico nazionale, nonché al valore culturale della proiezione in pellicola. Crediamo nella fruizione cinematografica collettiva su grande schermo e sosteniamo che il cinema in pellicola sia ancora vivo e possa continuare a esistere a fianco del cinema digitale.

L’iniziativa vuole favorire la diversificazione del pubblico, ed è rivolta a tutti gli amanti del cinema, con un’attenzione particolare ai giovani, sempre più abituati purtroppo a una visione “domestica” e singola. Ancora di più a causa dell’epidemia da Covid-19 e del conseguente lockdown. Ci siamo interrogati se fare il cinema all’aperto o no, poi in accordo con il Comune abbiamo deciso di sì, perché pensiamo che sia importante sia per il cinema, la cultura che ci nutre, sia per una collettività che si sta rialzando dopo i giorni tremendi del coronavirus.