“Ciò che è eccezionale di questa nuova sperimentazione è il fatto che sia stata lanciata, con successo, proprio quando è scoppiata l’emergenza coronavirus”.

Così Luca Baldino, direttore generale Ausl Piacenza, ha presentato nella mattinata del 26 giugno il progetto di dialisi a domicilio teleassistita dell’ospedale di Piacenza. Un’iniziativa, partita a fine febbraio 2020, che si propone di migliorare la qualità di vita dei pazienti fragili e dei familiari grazie all’impiego di tecnologie facilmente utilizzabili – totem mobili acquisiti ad hoc – permettendo ai pazienti dializzati di collegarsi via web al reparto ospedaliero ed essere guidati dal personale durante l’esecuzione della terapia.

Foto 2 di 2



Leggi anche Ausl Piacenza, Luca Baldino confermato direttore generale per i prossimi 4 anni

“La dialisi – ha sottolineato Baldino – ha un impatto devastante sulla qualità di vita dei pazienti, per questo è così importante poter offrire la possibilità di portare avanti la cura a domicilio, evitando di dover obbligare a lunghi viaggi quelle persone, in particolare gli anziani, che vivono in luoghi lontani dai centri ospedalieri e che altrimenti si dovrebbero spostare tre volte a settimana. Il nostro obiettivo è di continuare in questa direzione; ora però – ha aggiunto – la vera sfida è colmare il digital divide con le zone montane e con una connessione internet insufficiente, la vera grande problematica in un progetto come questo”.

Roberto Scarpioni, direttore Nefrologia e Dialisi Azienda Usl di Piacenza, è entrato poi nel dettaglio del funzionamento dei macchinari in dotazione ai pazienti. “La telecamera ad altissima risoluzione – ha spiegato – di cui è provvisto il totem, permette al medico di valutare lo stato di salute della persona e di correggere eventuali errori di somministrazione. In questo modo, i pazienti e caregiver, ovvero coloro che si prendono cura del malato, si sentono guidati e assistiti proprio come se fossero in ospedale, pur non essendosi spostati dalla propria abitazione. La tecnologia consente di collegare dal vivo il malato e i sanitari, che possono assistere all’esecuzione della terapia, rendendo più efficace l’attività di supporto e garantendo al tempo stesso una “presenza” virtuale in caso di necessità”.

“Pazienti e caregiver – ha informato – prima di utilizzare i dispositivi sono formati da un’équipe multidisciplinare di Nefrologia e Dialisi per testarne l’efficienza ed insegnare le operazioni mediche che la persona eseguirà poi da sola in modo teleguidato dal centro. Attualmente dei 35 pazienti sottoposti alla terapia a distanza nella nostra provincia, cinque di loro sono seguiti in maniera assistita con la nuova tecnologia. In questo tipo di procedura, a Piacenza, siamo all’avanguardia in Regione: infatti di tutti i pazienti sottoposti a dialisi – 200 totali – il 24% lo fa da casa“.

Supporto fondamentale alla sperimentazione arriva dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che con un contributo di 42mila euro – su un investimento complessivo di 80mila – ha permesso di acquistare i monitor, attualmente in tutto 3. “L’auspicio – ha detto il presidente Massimo Toscani – è che questa sperimentazione possa diventare estremamente significativa per Piacenza e che si vada sempre più sul potenziamento delle cure domiciliari. Abbiamo avuto una crisi drammatica ma che speriamo sia definitivamente in fase calante; questo progetto vuol dire guardare avanti, al futuro”.