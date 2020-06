Tra riconferme e volti nuovi, ecco il nuovo staff del Busa Foodlab

Diverse riconferme, alcuni volti nuovi: lo staff del Busa Foodlab Gossolengo per la stagione 2020/21 si è completato nelle scorse settimane ed è prontissimo a supportare il lavoro della prima allenatrice, Marzia Grandi, nel prossimo campionato di serie B1.

Ad occupare il ruolo di secondo allenatore – con l’uscente Flavio Anni che seguirà più da vicino alcune formazioni giovanili del Consorzio MioVolley – sarà Andrea Falco. Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 Falco ha affiancato il Direttore Tecnico nel Volley Certosa. Nel 2019/20 ha invece svolto il ruolo di Direttore Tecnico delle Iene 2.0 di Corteolona/Belgioioso e seguito il settore giovanile del Volley Broni. «Ho accettato di collaborare con Gossolengo in quanto conosco la realtà della Società del Presidente Beccari e perché condivido la filosofia pallavolistica di Coach Grandi – spiega Falco – L’obiettivo dello staff per la prossima stagione è di portare le atlete al massimo del loro potenziale tecnico fisico e psicologico e, di conseguenza, al risultato che si meritano».

Importante novità anche nel ruolo di scoutman con l’innesto di Gianluca Quintini, ultima stagione al Nure Volley. La carriera pluridecennale di Quintini prende il via nella stagione 2007/08 alla Riso Scotti Pavia (serie A2) per proseguire nelle stagioni successive nell’ambito delle massime serie maschili e femminili prima del ritorno alla Pavidea Selta Fiorenzuola e alla Bakery Volley nel 2012/13, stagione di promozione delle piacentine in serie A2. È stato invece riconfermato il preparatore atletico Paolo Bertoncini che ha seguito nella passata stagione prima squadra e under 18. «Sono felice di questa riconferma che è frutto del buon lavoro svolto l’anno scorso dall’intero staff – spiega Paolo Bertoncini – Ringrazio la società che mi ha dato questa bellissima opportunità: non vedo l’ora di ricominciare per mettermi di nuovo alla prova».

Riconferme arrivano anche sul fronte dello staff di supporto che vedrà nuovamente Tonino Barrile impegnato come massaggiatore e Giulio Costa nel ruolo di psicologo.