Traslochi e trasporto merci: come movimentare al meglio i veicoli

Gli spostamenti di merci, sia durante semplici operazioni di trasporto sia in occasione di traslochi, vanno effettuati con la massima cura per evitare imprevisti che potrebbero determinare perdite economiche oppure danni d’immagine.

Affinché tutto si svolga in condizioni ottimali, è innanzitutto determinante ricorrere a mezzi e attrezzature professionali di elevata qualità, in modo da agevolare le movimentazioni e procedere nella più totale sicurezza.

Una particolare attenzione, ovviamente, va riposta nei confronti di determinate categorie di merci: da quelle più fragili alle più complesse da trasportare senza l’impiego di appositi strumenti, come per esempio i veicoli e motoveicoli.

Che si tratti di moto oppure di automobili, così come di qualsiasi altro mezzo, sarà allora fondamentale dotare il furgone adibito al trasporto di apposite rampe realizzate per permettere l’alloggiamento ottimale del veicolo.

Come trovare rampe di qualità: le opportunità del mercato e-commerce

È possibile richiedere questi accessori anche online, avvalendosi di e-commerce specializzati come Giffi Market, un portale specializzato nella produzione su misura di rampe per moto e molti altri tipi di veicoli. Ogni prodotto viene realizzato in alluminio, è caratterizzato da una notevole resistenza e può essere facilmente installato sul veicolo commerciale adibito al trasporto merci.

Il portale di Giffi Market, attualmente, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per quello che riguarda la vendita di attrezzatura professionale, dato che è in grado di offrire prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, sfruttando le possibilità messe a disposizione dal mercato digitale.

Negli ultimi anni, infatti, i portali e-commerce hanno intercettato un successo crescente, poiché in grado di fornire agli utenti grande possibilità di scelta e consegne degli ordini in tempi celeri. Il tutto, come anticipato, a fronte di un risparmio sempre interessante.

Come scegliere una rampa di carico per veicoli online

Innanzitutto, è importante ricordare che esistono due grandi categorie di rampe, in base al peso specifico dei veicoli da dover alloggiare: quelle per i mezzi pesanti e quelle per i mezzi leggeri.

Ci sono comunque alcune caratteristiche da poter tenere in considerazione indipendentemente dalla portata del mezzo. Ad esempio, bisogna scegliere una rampa di carico costruita con un materiale solido e affidabile. È possibile scegliere una rampa con o senza bordi: ovviamente quelle con bordi si rivelano più sicure quando si tratta di movimentare mezzi molto pesanti, che richiedono una stabilità maggiore rispetto, ad esempio, alle moto.

Un altro aspetto da considerare è la possibilità di acquistare rampe antiscivolo. Questa tipologia permette di lavorare in totale sicurezza e tranquillità in qualsiasi tipo di contesto.

Come ultimo fattore ci sono da ricordare le misure della rampa. Fornire la larghezza e la lunghezza precise è fondamentale per ottenere uno strumento del tutto compatibile con il veicolo commerciale su cui dovrà essere installato e in grado di sostenere al meglio il mezzo da movimentare.

Personalizzare una rampa di carico per veicoli online

Sul sito di Giffi Market, raggiungibile all’indirizzo giffimarket.com, è possibile scegliere tra un ampissimo catalogo di rampe diverse, adatte a tutti gli usi e esigenze. Basterà scegliere il modello giusto, aggiungerlo al carrello, riportare le informazioni necessarie per la personalizzazione e inoltrare l’ordine.

La rampa di carico verrà realizzata sul momento e arriverà direttamente all’indirizzo segnalato sul sito in fase di registrazione entro dieci giorni lavorativi, agevolando così moltissimi compiti di movimentazione, sia per i liberi professionisti che per le ditte di trasporti.