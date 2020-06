Trebbia, Zamboni “Si vigili su derivazione Rio Villano”. L’assessore Priolo “Stiamo facendo verifiche”

“Si sta controllando e facendo le verifiche del caso e qualora ci siano criticità o irregolarità si interverrà per quanto di competenza”. Così l’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo, ha risposto in Aula a un question time di Silvia Zamboni (Europa Verde) in merito alla gestione del fiume Trebbia, nel piacentino.

La consigliera, prendendo le mosse da una denuncia di Legambiente, aveva sottolineato come “nella prima metà dello scorso aprile il Consorzio di Bonifica di Piacenza avrebbe realizzato dei lavori per l’alimentazione della derivazione irrigua del Rio Villano, interventi che hanno portato alla realizzazione di barriere di ghiaia tramite movimentazione di inerti nell’alveo del fiume Trebbia e che hanno comportato la movimentazione di migliaia di metri cubi di ghiaia, realizzando uno sbarramento trasversale che occupa tutto l’alveo del Trebbia”.