Creare un “Bosco dei ricordi” in memoria delle vittime del Covid. Lo propone Luigi Rabuffi, consigliere di Piacenza In Comune, in una mozione urgente depositata a palazzo Mercanti.

Il bosco dovrebbe essere realizzato, propone Rabuffi, in un’area facilmente accessibile della città, “in modo che chiunque, indipendentemente dal proprio credo religioso, possa avere un luogo simbolico dove ricordare i propri cari e, con essi, l’immane tragedia che ha colpito l’intera umanità”.

“E’ in arrivo, per la città di Piacenza, un contributo regionale di 142 mila euro – ricorda il consigliere – per l’acquisto e la messa a dimora di nuovi alberi, che consentirebbe la realizzazione del progetto in oggetto senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale”.

Non è questa la prima proposta per commemorare le vittime piacentine del coronavirus, l’esponente di Forza Italia Ivan Chiappa ha infatti proposto, durante una delle prime sedute di consiglio comunale, di realizzare un monumento per rendere loro omaggio.

La realizzazione di un bosco commemorativo, fa presente Rabuffi nella mozione da lui depositata “appare un’iniziativa in grado raccogliere unanimità di consensi ed un messaggio di vita e di speranza”.