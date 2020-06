Un’altra conferma in casa Bakery: rinnova De Zardo “Scelta non difficile, a Piacenza sto benissimo”

“Forza 4” in casa Bakery Piacenza: Lorenzo De Zardo rinnova per un altro anno e si aggiunge ai già confermati Birindelli, Perin e Pedroni.

“Nell’ultima stagione – i dati forniti dalla società di basket locale -, De Zardo è stato il best-scorer biancorosso: per lui 266 punti in 22 partite con la media di 12.1 ppg. Notevole anche la media dei rimbalzi (7.6 rpg) che lo vede all’ottavo posto in classifica totale e al quinto posto nei rimbalzi offensivi di tutto il girone C di serie B. Inoltre, De Zardo è stato premiato lo scorso dicembre come miglior Under 21 dalla Lega Nazionale Pallacanestro”.

“La permanenza di Federico Campanella – commenta quindi De Zardo nella nota della società che annuncia il rinnovo – è stata fondamentale per me, in quanto, nel corso dell’anno passato, mi ha aiutato a crescere tanto dandomi fiducia e, per questo, ho voluto proseguire il percorso intrapreso con lui. Inoltre, il campionato dell’annata appena passata è andato molto bene a livello di risultati di squadra. Anche quest’anno il progetto si prospetta ambizioso. Infine a Piacenza sono stato benissimo, quindi la scelta non è stata difficile”.

Poi un commento sul campionato chiuso forzatamente in anticipo. “Sicuramente noi giocatori, in campo e fuori, ci divertivamo. Questo si vedeva dall’affiatamento generale della squadra e dai risultati raggiunti. È difficile parlare con i “se” e con i “ma”, ma, per me, avremmo potuto dire la nostra anche nei playoff che tutti attendavamo trepidanti”.

E sulle aspettative per la prossima stagione: “Parte del nucleo dell’anno scorso è stato riconfermato, quindi in diversi ci conosciamo, siamo già uniti e speriamo in una stagione ancora più positiva”.