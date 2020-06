Unioncamere apre il bando regionale “Digital Export”. Contributi fino a 20mila euro

Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano per il 2020 le azioni di sostegno a percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio con l’obiettivo rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business anche attraverso azioni di promozione.

Prende così il via il Bando regionale “Digital Export – anno 2020” che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-romagnole. Il bando sarà aperto dal 22 giugno (ore 8) e resterà disponibile per la presentazione delle domande fino al 13 luglio (ore 16). L’iniziativa finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti di promozione su uno o più mercati esteri, da identificare chiaramente nella domanda di contributo, attraverso servizi di consulenza esterna, supportando in maniera prioritaria le imprese che già esportano abitualmente o occasionalmente. Le attività elegibili, ossia ammissibili per l’ottenimento del contributo, sono: formazione, assessment, temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM), marchio, certificazioni, incontri b2b, fiere e convegni, marketing digitale, business online, sito web aziendale, materiale promozionale. L’arco temporale per la realizzazione delle iniziative va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari – Le imprese destinatarie del bando devono avere sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna e un fatturato minimo di 300 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile. Potranno fare richiesta le imprese di micro, piccola e media dimensione, manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 – sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice primario e/o secondario) e altresì imprese attive nei servizi di informazione e comunicazione (classificazione Istat Ateco 2007 -sezione J divisione 62) e in attività professionali, scientifiche e tecniche (classificazione Istat Ateco 2007-sezione M divisioni 71, 72 e 74). Il contributo minimo è fissato in 3 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 6.000,00 euro). Il contributo massimo è di 20 mila euro (per spese complessive di 40.000,00 euro). Il finanziamento sarà concesso, a saldo, a fondo perduto nella misura 50% delle spese ammissibili. Maggiori dettagli nel bando disponibile sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it.

Per presentare finalità, contenuti del bando e modalità di partecipazione, è stato organizzato un webinar per la giornata di lunedì 22 giugno (ore 10,30). Iscrizioni on line. Gli iscritti riceveranno il link di accesso al webinar il giorno stesso poco prima dell’evento. Per informazioni: Unioncamere Emilia-Romagna e-mail: supporto.bandi@rer.camcom.it