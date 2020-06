Università Cattolica, il 4 giugno il campus di Piacenza presenta la propria offerta formativa

Dopo l’Open week dell’Università Cattolica, l’attività di orientamento destinata agli studenti delle scuole superiori non si ferma.

Giovedì 4 giugno, dalle 14 e 30, sulla piattaforma Microsoft Teams, il campus di Piacenza presenta la sua offerta formativa.

Una giornata rivolta principalmente ai maturandi e alle loro famiglie: un’occasione preziosa per raccogliere tutte le informazioni necessarie ad orientarsi tra le numerose proposte formative dell’ateneo cattolico nel suo campus di Piacenza, dove sono attive le facoltà di Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie alimentari e ambientali e Scienze della formazione.

I percorsi di area economica della facoltà di Economia e Giurisprudenza, saranno illustrati a partire dalle ore 14.30: focus sul nuovissimo corso di laurea in Management per la sostenibilità che si affianca ai vari percorsi attivi nell’ambito della laurea triennale in Economia aziendale.

Sempre alle 14 e 30 verrà presentata la laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, mentre a partire dalle 16 il palcoscenico virtuale sarà destinato alla presentazione dei corsi di laurea triennale della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali: Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari (attivo sia a Piacenza che a Cremona) e Food Production Management, interamente erogato in lingua inglese.

I corsi di area giuridica della facoltà di Economia e Giurisprudenza saranno presentati alle ore 16, quando verrà illustrato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con i suo indirizzi in Diritto ed Innovazione digitale e Diritto ed Economia – doppia laurea.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento seguendo le indicazioni presenti sulla home page del sito dell’Università Cattolica, campus di Piacenza e Cremona, e selezionando il corso di interesse.

A giugno si aprirà anche l’Area matricole, che rimarrà attiva durante tutto il periodo estivo, per partecipare ad incontri sulle dinamiche della scelta, presentazioni dei Corsi di laurea con i docenti e confrontarti “a tu per tu” con i tutor.