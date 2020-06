Infortunio poco dopo le 13 di oggi in via 1 maggio a Piacenza. Un uomo a piedi è ruzzolato giù per il piccolo pendio finendo incastrato tra i rovi.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Piacenza che ha aiutato l’uomo e lo ha liberato dal groviglio delle piante. Per i soccorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza E l’auto infermieristica del 118.

Foto 2 di 2



L’uomo dopo essere stato medicato è stato condotto al pronto soccorso cittadino per essere visitato, avrebbe riportato varie abrasioni e qualche contusione.