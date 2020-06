A Sanremo in un raggio di pochi chilometri si possono esercitare più attività, in un perfetto connubio tra mare e monti, sport e natura.

Dal tennis all’equitazione, dal golf alla vela, dall’atletica al rally passando per il baseball, il calcio, la pallavolo, la boxe, il judo, il basket, per arrivare alle due ruote su strada e nell’entroterra, lungo i sentieri di San Romolo, o sulle alture, tutte da percorrere in sella alla propria mountain bike. A ciò si affiancano le strutture con tutti gli sport ad esse connesse: la pista di atletica, la Yacht Club, lo stadio Comunale, i campi di Pian di Poma e quelli di tennis, e ancora il campo da baseball, quello da golf, di ippica e la piscina: infrastrutture di alta qualità che insieme ai grandi appuntamenti e alle importanti iniziative organizzate durante l’anno, arricchiscono il pacchetto soggiorno di Sanremo facendo della città una vera palestra sotto il cielo.

Una città dove si può fare sport all’aria aperta in ogni periodo dell’anno e dove soprattutto questa estate, mare, clima, paesaggio e rispetto delle prescrizioni sanitarie offrono lo scenario ideale per una vacanza outdoor in totale sicurezza. Alla ricca offerta locale si aggiunge inoltre l’Alta via del Sale: eccezionale percorso ambientale, storico e turistico, per momenti in completa intimità, immersi dalla natura e lontano dalla folla. Spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi al Mare Ligure, l’Alta via del Sale si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese, attraversando a mezzacosta valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.

L’Alta via del Sale è una direttrice outdoor in alta quota tra Alpi e Mare che, unita alla spettacolare ciclabile a mare di Sanremo, crea un prodotto turistico di eccellenza a livello internazionale da non perdere.