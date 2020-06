Veicoli commerciali: sempre più aziende scelgono di noleggiare furgoni online

Le statistiche relative all’ultimo anno mostrano un cambiamento importante nel mondo del mercato degli autoveicoli. Si sono ridotti gli acquisti di nuovi mezzi da parte di privati e aziende, mentre registra un netto segno positivo il settore del noleggio. In particolare, le immatricolazioni ad uso noleggio sono cresciute del 6,1%, con il comparto del breve termine a farla da padrona.

Numeri importanti sono stati registrati nello stesso lasso di tempo anche per quanto riguarda i veicoli commerciali. Continua a crescere, infatti, il numero delle aziende che decidono di noleggiare i furgoni. Il trend si nota sia per i noleggi a breve termine che per quelli a lungo termine e sono molti i fattori che hanno portato ad uno scenario di questo tipo.

Perché le aziende scelgono di noleggiare i veicoli commerciali

Di sicuro la scelta di noleggiare veicoli commerciali da parte delle aziende è legata alla possibilità di avere a disposizione un mezzo funzionale e sicuro, senza doversi preoccupare dei costi relativi all’assicurazione o alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. Inoltre, le spese e l’IVA sono detraibili. Non ci sono costi di gestione e non si deve affrontare la problematica relativa alla futura svalutazione del mezzo. Nel panorama italiano, una delle aziende che offre il servizio di Noleggio Furgoni è Giffi Noleggi, ditta specializzata nel settore che, da oltre 20 anni, mette a disposizione del cliente un’ampia flotta di veicoli commerciali con cui poter svolgere diverse attività professionali.

Tra le tipologie di noleggio più richieste vi è quella a breve termine, ideale per professionisti che necessitano di un furgone solo temporaneamente, per eseguire alcuni specifici interventi oppure per spostarsi in occasione di trasferte di lavoro. Il trend positivo, in ogni caso, riguarda anche il noleggio a lungo termine. La spesa che si affronta attraverso questa formula contrattuale, infatti, è decisamente più bassa rispetto a quella che si dovrebbe sostenere per acquistare un nuovo veicolo. Nel canone, inoltre, sono inclusi dei servizi che coprono spese che andrebbero pagate autonomamente: ciò permette di evitare spese gravose, soprattutto a quelle realtà che necessitano di disporre di un ampio parco mezzi.

Furgoni a noleggio: i vantaggi

Il noleggio permette di avere a disposizione veicoli sempre nuovi, con un’ampia possibilità di scelta in base alle proprie esigenze di carico, potenza e consumi. Vanno, inoltre, sottolineati gli aspetti legati alla velocità, alla sicurezza e alla semplicità del servizio. Innanzitutto, i tempi di consegna sono praticamente nulli, visto che i veicoli sono già pronti. Al rientro da ogni noleggio, inoltre, i furgoni vengono sottoposti a specifici controlli tecnici. In questo modo, l’azienda o il professionista che decide di noleggiare un veicolo commerciale ha la certezza di ricevere un mezzo in perfette condizioni. Infine, come detto, c’è da tenere in considerazione la semplicità della pratica: è sufficiente scegliere il veicolo, magari sfruttando i consigli del personale esperto che suggerisce il mezzo più adatto per ogni situazione, e prenotare il nolo online oppure via telefono.

Scelta del mezzo e durata del noleggio

Il noleggio di veicoli commerciali offre diverse possibilità in relazione al furgone da affittare e alla durata del noleggio. Giffi Noleggi, ad esempio, propone ai suoi clienti:

Furgoni di piccole dimensioni, come il Nissan nv200 ;

; Mezzi in grado di trasportare carichi maggiori, come il Medio Nissan e il Fiat Ducato ;

e il ; Veicoli che assicurano il massimo in termini di capacità di carico e di comfort, come ad esempio il Maxi Nissan NV 400.

La durata del noleggio si adatta facilmente alle esigenze specifiche di ogni singola azienda. È possibile, infatti, affittare veicoli commerciali per poche ore, per un’intera giornata, una settimana, un mese, sei mesi oppure per un anno. In questo modo, sarà possibile scegliere la formula più conveniente per la propria realtà professionale.