Si sono conclusi da poco gli interventi di sistemazione dei tratti più ammalorati della pavimentazione di via Boselli a Piacenza, in particolare le porzioni comprese tra via Manfredi e via Martiri della Resistenza e tra corso Europa e via Buozzi, per una superficie totale pari a circa 4500 metri quadri, dove nei prossimi giorni verrà tracciata la segnaletica orizzontale.

Lo fa sapere l’Amministrazione Comunale, che con l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi annuncia di avere “in programma per il 2020 decine di interventi di rifacimento e sistemazione della pavimentazione di strade e marciapiedi, in molte zone della città dal centro alle periferie, alle frazioni. Era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, che abbiamo iniziato già negli anni scorsi e su cui abbiamo investito notevoli risorse, con l’obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza molte zone della città che da troppi anni non vedevano alcun intervento manutentivo”.

Foto 2 di 2



“Il blocco dei cantieri degli scorsi mesi – aggiunge Tassi – imposto dalle normative legate all’emergenza sanitaria Covid-19, non ci ha permesso di iniziare prima con il piano di lavori programmato, che comunque è ripreso non appena possibile con una serie di interventi che hanno già interessato decine di vie cittadine e che proseguiranno per i prossimi mesi”.