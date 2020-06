Via Emilia Pavese, auto investe una ciclista

Donna in bicicletta investita da un’auto – una Bmw X3 – nel tardo pomeriggio di domenica 21 giugno.

L’incidente è avvenuto lungo la via Emilia Pavese a Piacenza, in prossimità delle strisce pedonali nei pressi dell’Unieuro. Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza assieme al personale medico infermieristico del 118. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Piacenza.

La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.