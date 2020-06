Viabilità provinciale, limitazioni alla circolazione in Val Tidone e Val Nure

Viabilità provinciale, previste nei prossimi giorni limitazioni alla circolazione in alcuni tratti lungo la Val Nure e la Val Tidone.

Strada provinciale n. 412R della Val Tidone – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori urgenti di stabilizzazione del versante e di protezione dalla caduta massi nei pressi dell’invaso del Molato, lungo la strada provinciale n. 412R della Val Tidone. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, alle progressive km 72+100 e km 72+600, dall’8 giugno al 24 luglio 2020, dalle ore 7 alle ore 19.

Strada provinciale n. 654R di Val Nure – Sono programmati alcuni interventi per la sistemazione di barriere di protezione installate sulla banchina stradale lungo la strada provinciale 654R di Val Nure. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, da Farini a Ferriere, dall’8 al 12 giugno 2020, dalle ore 8 alle ore 18. Si precisa, inoltre, che il tratto in cui verrà imposta la limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a metri 100.