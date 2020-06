Vicinato solidale, on line il bando per 25 alloggi dedicato agli studenti

E’ on line, sul sito www.comune.piacenza.it, il bando di concorso per l’assegnazione di 25 posti alloggio a costo calmierato a favore degli studenti universitari, in cambio dell’adesione al progetto di attività sociale “Vicinato solidale”.

Il concorso per l’assegnazione dei posti alloggio concessi dal Comune di Piacenza, è rivolto in particolare agli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2020/2021 alle attività didattico-formative svolte presso la sede di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università degli Studi di Parma e dei corsi del biennio e triennio del Conservatorio “G. Nicolini”, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel bando.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo da ritirare negli uffici della Direzione dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris o scaricabile dal sito www.collegiomorigi.it e recante sulla busta l’indicazione « “Progetto Vicinato Solidale”, anno accademico 2020/2021 » dovrà pervenire entro il termine del 13 agosto all’indirizzo: A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, 29121 Piacenza, esclusivamente a mezzo servizi pec, info@pec.collegiomorigi.it o RRR del Servizio postale italiano oppure direzione@collegiomorigi.it.