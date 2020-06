Violento scontro sulla via Emilia, auto ribaltata e due feriti

Violento scontro tra due vetture in via Emilia Parmense alla rotatoria con via Cremona a Piacenza nella tarda serata del primo giugno. Per ragioni da chiarire sono rimaste coinvolte una Mini e una Renault Capture, quest’ultima si è ribaltata dopo l’impatto.

Sul posto i soccorsi del 118 con le ambulanza della Croce Bianca e della Pubblica di S. Giorgio0, l’auto infermieristica e tre mezzi dei vigili del fuoco.

Presenti polizia e municipale per regolare il traffico, visto che la strada è stata completamente interrotta per le operazioni di soccorso.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, nessuno dei due conducenti si trova in pericolo di vita.