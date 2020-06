“Virus ancora in circolo, attenzione. Non siamo a contagi zero”

“A Piacenza come in tutta Italia, il covid è in remissione. Ma non siamo ancora a contagi zero: dobbiamo essere preparati per l’autunno”. Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino fa il punto della situazione rispetto all’andamento della pandemia in provincia.

“Ormai sono settimane che non arriva più nessuno, in pronto soccorso con sintomi Covid, il che è positivo pensando alla nostra situazione durante il picco di metà marzo. Facendo però i tamponi a tutti i pazienti che ricoveriamo troviamo ancora qualche positivo. Il virus è ancora in circolo, occorre comportarsi con la massima prudenza finì a quando non sarà disponibile il vaccino – dice Baldino -. Al momento abbiamo 3 ricoverati in terapia intensiva a Castelsangiovanni ed altrettanti in altre aziende sanitarie. I pazienti invece ancora ricoverati a Piacenza sono 96, molti di questi sono già guariti dal covid, con esito negativo del doppio tampone, ma necessitano ancora di cure ospedaliere per riprendersi dagli effetti del coronavirus”.