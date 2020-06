“Vogliamo essere assunti direttamente da Ikea, no al cambio appalto”

Sciopero dei lavoratori al magazzino Ikea di Piacenza.

La protesta è scattata al deposito DC1 alle ore 19:00 del 24 giugno ed è stata indetta dalla Filt Cgil di Piacenza per il cambio appalto che farebbe passare i lavoratori dalla cooperativa Sigma Siget alla cooperativa San Martino.

“Lo sciopero – spiega Karim Mansar, della Filt Cgil di Piacenza – è stato proclamato con conseguente blocco delle lavorazioni in seguito alle proteste nate per il passaggio dei lavoratori da una cooperativa che da 7 anni dà loro lavoro senza nessun problema, a un’altra. Se Ikea insiste su qusta linea di cambio cooperativa chiediamo l’internalizzazione: resteremo in sciopero finché Ikea non deciderà di assumere direttamente i lavoratori”