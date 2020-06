Volley B maschile, la Canottieri Ongina saluta il palleggiatore Federico Boschi

La Canottieri Ongina saluta il palleggiatore Federico Boschi, approdato ufficialmente all’AMA San Martino, formazione di serie B maschile già affrontata nei mesi scorsi dai gialloneri.

Il regista parmigiano lascia Monticelli dopo due annate ricche di soddisfazioni: la prima ha visto la conquista di una tranquilla salvezza, centrata con largo anticipo, mentre nella scorsa stagione al momento della sospensione per Coronavirus la formazione piacentina era in testa al girone B. “A Federico – scrive il club in una nota – vanno i ringraziamenti per il percorso intrapreso insieme e l’in bocca per il suo futuro in terra reggiana”.