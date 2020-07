A Fiorenzuola sospeso il pagamento delle strisce blu da agosto fino a dicembre

La giunta del Comune di Fiorenzuola ha deciso di sospendere il pagamento delle strisce blu dal primo agosto al 31 dicembre.

Lo annuncia il sindaco Romeo Gandolfi. “E’una misura che vale in tutto 109 mila euro ed è volta a sgravare cittadini, commercianti e potenziali visitatori della nostra Città nei prossimi mesi da questo onere – ha detto -. La mancate entrate previste vengono coperte con parte del contributo ricevuto dallo Stato proprio per azioni in favore di cittadini ed attività economiche. Abbiamo ritenuto di applicare questo provvedimento nella seconda parte dell’anno e non nel periodo del lockdown perché in quei mesi l’utilizzo dei parcheggi a pagamento è stato sostanzialmente nullo ed il beneficio sarebbe stato minimo”.

“Invitiamo – sottolinea il primo cittadino – la cittadinanza ed i commercianti stessi comunque a non utilizzare i parcheggi blu come aree di sosta permanente, ma a lasciarle il più possibile a disposizione di chi si dirige in centro per fare acquisti o per recarsi in uffici, agenzie e pubblici esercizi. Entro fine mese, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in Consiglio Comunale, definiremo l’utilizzo dei fondi rimanenti che serviranno principalmente per sgravi della tassazione comunale per le attività economiche e copertura di maggiori costi previsti nei servizi di ambito sociale”.