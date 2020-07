A Perino il cinema è in piscina: il programma delle proiezioni

Dopo il successo della serata dedicata ai più piccoli, proseguono le proiezioni cinematografiche proposte alla piscina comunale di Perino: appuntamento venerdì 31 luglio dalle ore 21.30 con la commedia di Paolo Zucca “L’uomo che comprò la luna”.

Immersi nelle atmosfere del cinema, a Perino, in piscina, sarà possibile guardare un film su grande schermo in una location insolita, dove vivere un’esperienza inedita, circondati da una lussureggiante natura, contorniati dal Monte Armelio, Monte Penice e Pietra Parcellara, sotto un cielo stellato e comodamente sdraiati.

La rassegna cinematografica in piscina, proseguirà in agosto, sempre di venerdì, il 7 agosto con “Mio fratello rincorre i dinosauri” e il 14 con “Gli uomini d’oro”. Per motivi organizzativi si consiglia di prenotare la propria sdraio o direttamente in piscina o tramite WhatsApp al n°3475136705.