A Visit Emilia il premio Reward per la categoria turismo e viaggi al Milano Marketing Festival

Incentrata sul tema “RestArt by Marketing. Il marketing per la ripartenza. Idee, esperienze, visioni e soluzioni vincenti”, l’edizione 2020 del Milano Marketing Festival, in programma tra l’1 e il 3 luglio, si apre con una bella sorpresa per Visit Emilia, che si vede conferire il REWARD nella categoria Turismo e viaggi, “per la valorizzazione e diffusione dei sapori e dei saperi lungo la via Emilia”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta interamente in digitale l’1 luglio dalle 19:30 alle 20:30, in streaming su www.milanofinanza.it e tramite piattaforma zoom, dove i vincitori sono stati presentati ai giornalisti e top manager di Class Editori dagli studi di Class CNBC. Per Destinazione Turistica Emilia (Visit Emilia) è intervenuta Natalia Maramotti, la presidente. È invece previsto per le 17:40 di giovedì 2 luglio l’intervento in cui Pierangelo Romersi, Direttore di Destinazione Turistica Emilia, illustrerà l’avventura e gli obiettivi di Visit Emilia nell’ambito del workshop “Il mercato del turismo dopo il Covid”.