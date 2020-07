Degrado ed incuria agli Orti di via Degani a Piacenza.

Lo segnala un lettore, che con questo breve commento accompagna le foto, inviateci in redazione, scattate per documentare lo stato di trascuratezza dello spazio cittadino: “Volevo segnalare – afferma – lo stato di degrado in cui versa il piccolo parco sito nel cuore della città vecchia, da anni senza manutenzione delle strutture, divenute ormai fatiscenti e oggetto di vandalismi da parte di un’utenza specchio della società contemporanea”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it