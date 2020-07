All’autodromo di Imola quarto posto per Giosuè Epis (Cadeo Carpaneto)

Si chiude con un bel piazzamento il weekend intenso dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, protagonista anche nella mattinata di domenica 19 luglio all’autodromo di Imola nella prova in linea per Juniores. Nella corsa romagnola, podio sfiorato per il bresciano Giosuè Epis, quarto nello sprint vinto da Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle). Per lui, un fine settimana tra strada e pista, dove ha corso con successo anche al velodromo di Forlì centrando un secondo (sabato) e un quinto posto (venerdì) nella prova Scratch di categoria.

Risultati

Juniores prova in linea Imola: 1° Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 88 chilometri e 200 metri in 2 ore 1 minuto 47 secondi, media 43,454 chilometri orari, 2° Mattia Garzara (Team Work Service Romagnano), 3° Armando Lettiero (Cps Professional Team), 4° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 5° Lorenzo Peschi (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese), 6° Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita Ormelle), 7° Ludovico Crescioli (Casano), 8° Federico Pallecchi (Team Fortebraccio), 9° Giorgio Cometti (Team Giorgi), 10° Lorenzo Balestra (Team Giorgi).

Nella foto (Rodella) Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) protagonista a Imola e impegnato nella volata finale