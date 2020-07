Alle ore 21 Palazzo Gotico la serata “Di notte si vedono le stelle”

Si tiene a Palazzo Gotico la serata “Di notte si vedono le stelle”, organizzata dalla parrocchia di Sant’Antonino in collaborazione con il Comune e il settimanale Il Nuovo Giornale alla vigilia della festa del patrono. Le previsioni meteorologiche non consentono di mantenere la sede originaria di Palazzo Farnese. Appuntamento dunque stasera, venerdì 3 luglio alle ore 21, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Gotico.

Intervengono il dottor Andrea Magnacavallo, primario del Pronto Soccorso di Piacenza, Eleonora Fernandi, infermiera al reparto Malattie Infettive del nosocomio cittadino, Alessandro Guidotti, presidente del Comitato di Piacenza della Croce Rossa, e la professoressa Elena Camminati, dirigente scolastica, sorella di don Paolo, una delle oltre 960 vittime piacentine del Covid-19.

La serata verrà trasmessa in streaming sul canale you tube diocesipiacenza.tv a cura del Servizio multimedia per la pastorale.