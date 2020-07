Allenamento in azzurro a Montichiari per Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink)

Nuovo allenamento in azzurro per Silvia Bortolotti, Donna Junior del VO2 Team Pink convocata in nazionale per la seduta di giovedì 2 luglio al velodromo di Montichiari.

La “panterina” bresciana fa parte di un gruppo di tredici atlete selezionate dal ct Edoardo Salvoldi e continua così la sua estate a tinte azzurre ad alti livelli.