Amazon, al via le selezioni per 8 tecnici meccatronici under 30

Amazon ha avviato le selezioni per reclutare 8 giovani under 30 che parteciperanno ad un percorso di apprendistato nel campo della manutenzione di sistemi meccatronici presso il centro di distribuzione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

“Il programma – spiega la società di e-commerce in una nota – prevede un percorso triennale, in cui l’apprendista verrà formato al ruolo di Tecnico RME (Reliability, Maintenance, and Engineering) grazie ad una formazione completa che prevede lezioni teorico/pratiche da effettuarsi sia internamente che presso formatori esterni. Inoltre, i partecipanti svolgeranno anche attività di training on-the-job in cui saranno affiancati dai tecnici RME Amazon nel ruolo di coach. Tra le tematiche toccate nel corso del programma di apprendistato, figurano lezioni in merito ai seguenti ambiti: Principi teorici e il linguaggio e la documentazione tecnica; Tecnologie (macchine utensili a controllo numerico, robot, sensoristica); Pianificazione ed organizzazione lavoro; Regolamentazioni e procedure di sicurezza; Progettazione, realizzazione e installazione di sistemi meccatronici; Programmazione e testing di sistemi meccatronici; Analisi e risoluzione dei problemi; Manutenzione in ambito elettrico industriale, elettronica, pneumatica/oleodinamica, meccanica ed elettromeccanica. L’obiettivo del programma è formare gli apprendisti al ruolo di tecnici RME, esperti sia in ambito elettrico che meccanico, che a chiusura del percorso entreranno a far parte del personale di Amazon”.

La fase di recruitment è attualmente in corso e gli interessati possono candidarsi tramite il sito internet https://www.amazon.jobs/en/jobs/1148200.

“Per accedere al programma – continua la nota -, i candidati dovranno avere fra i 18 e i 29 anni ed aver ottenuto il diploma di maturità da un liceo o da un istituto tecnico o professionale, preferibilmente con specializzazione in Manutenzione, Meccanica, Elettronica. Il programma verrà reso disponibile anche presso gli altri tre centri di distribuzione Amazon attualmente attivi in Italia, situati Passo Corese (RI), Torrazza Piemonte (TO) e Vercelli, per un totale di 40 nuove assunzioni”.

Gabriele Soccio, RME Manager Amazon e referente del programma presso il centro di distribuzione di Castel San Giovanni: “Siamo orgogliosi di poter contribuire, grazie a questo percorso di apprendistato, all’avvicinamento tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro e fornire opportunità di crescita e formazione a giovani che desiderano mettersi in gioco”.