Amici dell’Arte, Franca Franchi alla guida dell’associazione anche per il prossimo triennio.

Nei giorni scorsi, presso la sede della Galleria Ricci Oddi, si è infatti svolta l’attribuzione tra i consiglieri delle cariche sociali per i 3 anni a venire. Vicepresidente Massimo Tosini; segretario Fabio Bianchi, tesoriere Luigi Rizzi; confermati i consiglieri Luigi Galli e Adriano Vignola, a cui si aggiunge Ilaria Fermi per il Gruppo Giovani. Revisori dei conti sono Rosanna Pedegani, Bruno Scotti e Gian Marco Valentini mentre probiviri Marcello Spigaroli e Maria Vittoria Gazzola. New entry sarà Laura Groppi dell’associazione Tesla, con la quale il gruppo degli Amici dell’Arte ha instaurato una sinergia per eventi ed iniziative.

“Per i prossimi anni – l’auspicio di Franchi – spero si sviluppi un progetto condiviso con la Ricci Oddi, in particolare con la riqualificazione del nostro salone. Finora non è stato possibile, in futuro forse lo sarà”.