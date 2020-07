Anas, dopo il lockdown in Emilia Romagna traffico in aumento del 37%

Fase due anche sulle strade italiane: rispetto a maggio, a giugno sulla rete viaria Anas il traffico cresce del 53%.

In Emilia Romagna, dove Anas ha tra l’altro in concessione la Statale 45 a Piacenza, il volume di traffico è aumentato del 37%; con nello specifico un + 24% nei giorni feriali, un + 65% nei giorni pre-festivi e un +110% nei giorni festivi. Crescita più contenuta – in linea con quanto avvenuto sulle altre strade Anas in italia – per quanto riguarda il comparto dei veicoli pesanti (+14%).

Complessivamente – riporta Anas – il mese appena concluso rispetto a giugno 2019 vede una flessione del traffico pari al -18%, un calo più contenuto se si prende in considerazione il segmento dei veicoli pesanti (-8%).

Analizzando il traffico dei veicoli totali sull’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) a paragone con maggio si registra un’impennata al Sud (+70%), seguito dalla Sicilia (+57%) e dal Centro (+55%), mentre è più contenuto l’andamento al Nord (+46%) e in Sardegna (+40%), questi ultimi due inferiori al dato nazionale. In ambito regionale è la Basilicata (+89%) a segnare la miglior performance. I mezzi pesanti invece rilevano una crescita del 23% in Sardegna, del 21% al Centro, del + 20% al Sud. Seguono Sicilia e Nord Italia rispettivamente con un + 18% e +17%.

L’arteria più trafficata della rete Anas resta però sempre il Grande Raccordo Anulare di Roma: lo scorso 25 giugno è stato il più trafficato con il passaggio di oltre 141.000 veicoli.