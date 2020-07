La settimana a Piacenza prosegue all’insegna del caldo. Ma occhio a possibili temporali, sopratutto nella giornata di venerdì.

Mercoledì 22 luglio – indicano le previsioni di Arpae – in pianura è previsto sereno sia al mattino che al pomeriggio; mentre temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali potrebbero verificarsi sui rilievi. Situazione ribaltata in serata, con nuvolosità variabile e probabili rovesci temporaleschi in pianura e sereno sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 22 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 29 °C sui rilievi e 34 °C in pianura.

Situazione analoga anche giovedì 23 luglio, con in pianura sereno nella prima parte della giornata e quindi nuvolosità variabile con probabili temporali in serata. Temperature massime fino a 29 gradi sui rilievi e tra i 32-34 gradi in pianura. Giornata segnata dall’instabilità, con temperature in ribasso, venerdì 24 luglio: a Piacenza – le previsioni di 3b Meteo – attese nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 27mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C.