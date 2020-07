Archivio di Stato, il direttore Gian Paolo Bulla va in pensione. Al suo posto Anna Riva

Archivio di Stato di Piacenza: dopo 20 anni da direttore Gian Paolo Bulla va in pensione. Al suo posto Anna Riva.

“Nella mia esperienza ricordo molte cose belle – afferma in un video pubblicato sulla pagina facebook dell’Archivio di Stato di Piacenza -, molti successi e qualche insuccesso. Si è cercato di operare, tutti insieme, senza presunzione ma con spirito di collaborazione: l’Archivio di Stato di Piacenza si è fatto apprezzare per la sua funzione e per la sua competenza, per le attività culturali e didattiche, così da costruire un centro culturale riconosciuto nel territorio. Più che un Archivio di Stato è un archivio della città, a disposizione di tutti”.