Assigeco, Paolo Cattivelli è il nuovo responsabile dell’area marketing ed eventi

Paolo Cattivelli è il nuovo Responsabile dell’area Marketing, Commerciale ed Eventi dell’Assigeco Piacenza.

Lo annuncia la società di basket in una nota, in cui spiega che “già nella scorsa stagione Paolo aveva collaborato con il comparto che ora va a dirigere quale Responsabile Eventi e il suo nuovo ruolo si inserisce nel processo di rinnovamento della società e di potenziamento di tutte le attività dell’area, in un momento così delicato come quello della ripartenza dopo la pandemia”.

“Ringrazio l’Assigeco per la fiducia che ha riposto nei miei confronti dopo il lavoro svolto la passata stagione – commenta Cattivelli – sono davvero entusiasta di ricoprire un ruolo di responsabilità proprio in un momento così difficile, nel quale la società ha comunque deciso di ripartire dopo tutto quello che il nostro territorio si è trovato a fronteggiare durante l’emergenza Covid. Lavorerò con massimo impegno fin da subito per permettere ad Assigeco di ricominciare alla grande ed ai suoi partners di sostenerla, creando con la società una rete di imprese che collaborando potranno vincere questa sfida”.