Assigeco, Poggi e Voltolini si presentano “Qui per crescere e migliorare”

Conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti dell’Assigeco Piacenza, la guardia Alessandro Voltolini e l’ala Giovanni Poggi.

Ad introdurre i due nuovi giocatori è stato coach Stefano Salieri: “Poggi e Voltolini sono due ragazzi che abbiamo fortemente voluto, sono state le nostre prime scelte nei rispettivi ruoli. Una scelta che va a sottolineare la linea della società che ha deciso di puntare su giocatori giovani, con “fame” e voglia di arrivare. Voltolini lo ho seguito personalmente nella Next Gen della passata stagione e viene da una società importante come Trento. E’ un giocatore di generosità, che ha nell’aggressività e nell’attenzione difensiva due delle sue qualità peculiari, è uno dei pochi giovani che conosco che sfrutta benissimo il fondamentale del palleggio, arresto e tiro ed è molto valido su entrambi i lati del campo. Dalla crescita di questi ragazzi dobbiamo trarre la linfa per fare sempre meglio durante il campionato. Poggi lo conosco da tre anni, lo ho allenato a Crema dove disputò un grande campionato. E’ un giocatore con ancora grandi margini di crescita che sa sempre rendersi prezioso per la squadra, è un grande passatore, può giocare sia da 4 sia da 5 atipico. Sarà un collante preziosissimo e siamo contentissimi di averlo portato qui”.

Alessandro Voltolini: “Sono onorato di far parte di questa società seria e organizzata che mi permetterà di crescere e di fare esperienza. Sono molto felice e credo che questa sia la società giusta per iniziare il mio primo vero anno da senior”. Giovanni Poggi: “Sono molto contento di essere qui. Ho scelto l’Assigeco perché qui avrò la possibilità di lavorare bene e migliorare ancora tanto. Da qui sono passati giocatori importanti come Ricci e Spissu che mi hanno parlato benissimo di questa società storica. Uno dei fattori determinanti per la mia scelta è stata la presenza di coach Salieri con il quale ho condiviso un anno fantastico a Crema: c’è fiducia e stima reciproca tra di noi. Sono molto carico per questa avventura e speriamo che si possa ritornare in campo al più presto”.