Assigeco, un nuovo volto nello staff tecnico del settore giovanile: ecco Vincenzo Virgallita

“L’UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare che Vincenzo Virgallita entra a far parte dello staff tecnico del settore giovanile”.

Così in una nota stampa il club di basket piacentino annuncia l’ultimo arrivato in società. “Il coach – continua la nota – che l’ultima stagione ha guidato l’Under18 di Eccellenza a Potenza ricoprirà il ruolo di Responsabile della foresteria presso il Campus di Codogno e lavorerà a stretto contatto sia dello staff tecnico del settore giovanile che della prima squadra”. “Sono entusiasta di poter lavorare in una società prestigiosa come l’Assigeco – afferma Vincenzo – che non posso che ringraziare per la possibilità offertami. Poter stare al fianco di allenatori importanti come Salieri e Dalmonte, oltre che tutti quelli del settore giovanile, è per me un grande opportunità di crescita. Sono molto motivato e non vedo l’ora di cominciare”.

“Vincenzo mi ha colpito per la grande esperienza che ha già accumulato nonostante la giovane età – afferma Max Giannoni, Responsabile del Settore Giovanile Assigeco – la prima impressione è stata subito positiva, soprattutto la sua volontà di fare un’esperienza lontano da casa. Ho subito pensato che lui fosse la persona giusta per il ruolo di responsabile della foresteria e per guidare anche da capo allenatore la squadra Under16 silver. Lavorerà anche a stretto contatto con me, occupandosi di curare gli allenamenti individuali e la mattina verrà coinvolto negli allenamenti della prima squadra. Anche questa, per lui, sarà un’importante opportunità di crescita e l’Assigeco credo rappresenti la società perfetta per lui in questo momento del suo percorso”.