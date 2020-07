Atletica Piacenza in evidenza nei test al Campus Dordoni

Risultati esplosivi per l’Atletica Piacenza nell’ultimo Test di Allenamento Certificato, tenutosi al Campus Pino Dordoni domenica 5 luglio.

Il risultato di giornata è stato siglato ancora una volta da Lorenzo Cesena, autore di una prestazione superba sui 400 ostacoli. Il giovane fenomeno biancorosso si è destreggiato tra le barriere in 53”41, record personale e minimo di partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. Lorenzo ha poi replicato nei 200, dove ha raccolto un nuovo primato di 22”49, pregevolissimo anche tenendo conto che l’ha ottenuto dopo aver completato il giro di pista con ostacoli.

Buona prova di efficienza per Emma Casati negli 800 metri: a dispetto del caldo e della gara solitaria, la giovane ha ottenuto il proprio record sul doppio giro, concluso in 2’24”87. Bella sfida tra Filippo Giandini e Giovanni Tuzzi sugli 800: ha prevalso il primo sul secondo grazie al crono di 1’59”06, di soli due centesimi più veloce del compagno di squadra. Impressiona Sebastiano Labò nel getto del peso Juniores: il ragazzo ha scagliato l’attrezzo a 12,79 metri, ad un solo centimetro dal minimo per i Campionati Italiani di categoria. È tornato a lanciare anche Filippo Arisi tra gli Allievi, trovando immediatamente il primato personale di 11,64. Personal best anche per Vittoria Ferrari, 59”80 sui 400, e per Sofia Porcari, che ha staccato anche il biglietto per i Campionati Italiani di categoria con 1’07”45.

L’Atletica Piacenza ha dato spazio anche alla categoria giovanile dei Cadetti. Si è distinto Antonio Petitto per la buona prestazione sugli 80 metri piani, corsi in 10”13. Sulla stessa distanza, Chiara Sverzellati ha fatto registrare il personale di 10”67. È tornata a correre anche la coppia biancorossa composta da Davide Bolzoni e Flavio Zaretti: i due hanno coperto gli 800 rispettivamente in 2’09”65 e 2’09”87. Anche Lisa Russo ha gareggiato sulla stessa distanza, ottenendo il personal best di 2’28”48.