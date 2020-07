Atletica Piacenza, Nervetti e Casati in forma nel post quarantena

Proseguono gli appuntamenti agonistici dell’Atletica Piacenza, che vede in ottima condizione alcuni propri atleti chiave.

Il 7 luglio si è tenuto un altro TAC a Parma e l’Atletica Piacenza ha visto la partecipazione di una piccola delegazione.

Tra le assolute ha spiccato il trio femminile composto da Eleonora Nervetti, eccellente argento con il suo 25”60 sui 200m, Vittoria Ferrari, record di 26”70 sui 200m, e Chiara Rossetti, 27”09 sulla medesima distanza.

Erano presenti inoltre tre Cadette. Chiara Sverzellati ha ottenuto un argento e il proprio primato sui 300m, corsi in 44”45, seguita dalle compagne Anna Pissarotti e Giulia Maria Perotti, che hanno concluso la prova rispettivamente in 46”59 e 49”26. Chiara Sverzellati ha dunque replicato l’argento negli 80m, fermando il cronometro a 10”80, seguita dai tempi di 11”49 e 11”59 di Pissarotti e Perotti.

Il 9 luglio a Modena, Emma Casati ha ottenuto un altro primato personale sugli 800m: la piacentina ha corso un’ottima progressione sul doppio giro di pista, poi conclusosi con il record personale di 2’24”06. La crescita della giovanissima mezzofondista biancorossa è continua e consistente nelle diverse specialità del settore.

Eleonora Nervetti ha confermato il suo ottimo stato di forma: nonostante il periodo di chiusura, sta ottenendo eccellenti tempi sulle brevi distanze. Anche a Modena ha fermato il cronometro a 12”34 sui 100m, piazzandosi al terzo posto e proseguendo la serie positiva delle ultime gare, lasciando ben sperare per il prosieguo della stagione.

Altro record personale per Lorenzo Cesena sui 400m: dopo gli strabilianti primati sui 400hs, il giovane ha chiuso il giro di pista in 50”05. Personale sui 400m anche per Sofia Porcari, che ha chiuso la distanza in 1’02”27. Chiara Rossetti ha sfiorato il miglioramento, grazie al giro di pista concluso in 1’01”36.